16 Ekim 2019, Çarşamba
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Horoz’dan gözdağı
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'in 8. haftasında zorlu maçta karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.
Pazar günü evinde F.Bahçe'yi ağırlayacak Denizlispor'da tüm camia 3 puana kilitlendi. Yeşil-siyahlı ekibin Başkanı Ali Çetin, kritik mücadele öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. F.Bahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Çetin, "Mehmet Özdilek hocamızla yeni bir sayfa açacağız. Takımımız çok iyi hazırlanıyor. F.Bahçe'yi yenecek güçteyiz. Tek bir amacımız var, 3 puanı hanemize yazdırmak" dedi. Taraftardan da destek beklediğini belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. F.Bahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var ve biz de gece gündüz çalışıyoruz. F.Bahçe'yi yenip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."
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