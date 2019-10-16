16 Ekim 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Horoz’dan gözdağı

Horoz’dan gözdağı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Başkanı , 'in 8. haftasında zorlu maçta karşı karşıya gelecekleri 'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Pazar günü evinde F.Bahçe'yi ağırlayacak 'da tüm camia 3 puana kilitlendi. Yeşil-siyahlı ekibin Başkanı , kritik mücadele öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. F.Bahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Çetin, " hocamızla yeni bir sayfa açacağız. Takımımız çok iyi hazırlanıyor. F.Bahçe'yi yenecek güçteyiz. Tek bir amacımız var, 3 puanı hanemize yazdırmak" dedi. Taraftardan da destek beklediğini belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. F.Bahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Denizlispor 9 yıl sonra 'e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var ve biz de gece gündüz çalışıyoruz. F.Bahçe'yi yenip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."
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