14 Ekim 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip

Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

'e verilen milli aranın ardından yeni teknik patronu yönetimindeki ilk maçta 20 Ekim Pazar günü 'yi ağırlayacak Yukatel Denizlispor, yaklaşık 10 yıl sonra sarı-lacivertlilere rakip olacak.

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen, 'in yerine göreve getirdiği Özdilek'le yeni bir çıkış yapmayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, 'yle son resmi maçını 'de 2009-2010 sezonunda, 22 Ocak 2010'da oynadı. 'daki o maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Denizlispor, rakibini son olarak 9 Ağustos 2009'da konuk etti. Sarı-lacivertliler o mücadeleden de 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasında Süper Lig tarihine geçen maç ise 14 Mayıs 2006'da yine Denizli Atatürk Stadı'nda oynandı. Ligin son haftasında Denizlispor sahaya düşme korkusuyla, Feherbahçe ise şampiyonluk hedefiyle çıktı. 'nin kilitlendiği maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Denizlispor 1 puan farkla ligde kaldı, Fenerbahçe ise son hafta şampiyonluğu ezeli rakibi 'a kaptırdı. Takımıyla Fenerbahçe önünde çıkış yapmayı planlayan , oynatmak istediği futbolu antrenmanlarda çalıştıracak. Futbolcularıyla bire bir görüşmeler yapan Özdilek, "Bu oyunculara inanıyorum. Daha iyi şeyler yapacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız ancak düşündüğümüz şeyleri skorla birleştirmek istiyoruz" dedi.



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