Denizlispor geri sayımda

Süper Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor geri sayıma geçti. Verilen arada önce teknik direktör değişikliğine gidip Yücel İldiz'in yerine Mehmet Özdilek'i dümene geçiren kurmaylar tüm kente destek çağrısında bulundu.

Şehrin caddeleri ve sokakları yeşil-siyahlı bayraklarla süslenirken, müsabakanın bilet fiyatları da belli oldu. VIP tribünü ve loca önü 400, kapalı tribün D ve B üst 350, E alt ve E üst ile A alt ve A üst 250, maraton ve aile tribünü 200, kale arkası ve misafir tribünü ise 100 TL olarak belirlendi. Fenerbahçe'yi 10 yıl sonra konuk etmeye hazırlanan Ege ekibinde taraftarların da görsel bir şova hazırlandığı ifade edildi. Sosyal medya aracılığı ile iletişime geçen futbolseverlerin Atatürk Stadı'nı pankart, bayrak ve flamalarla süsleyeceği vurgulandı. Denizli Valiliği ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ise bu maç için özel güvenlik önlemleri alacağı öğrenildi.

RODALLEGA YOK

Fenerbahçe'yi son olarak küme düştüğü 2009-2010 sezonun ilk haftasında ağırlayan Denizlispor, o karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Denizli'de en unutulmaz maç ise 2005-2006 sezonunun 34. haftasında oynandı. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor, şampiyonluğa koşan Fenerbahçe'den 1 puan alıp hem lige tutundu hem de rakibinin ipi göğüslemesine engel oldu.

Denizlispor'un başında ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı verecek olan Mehmet Özdilek de özellikle iç sahada rakiplere puan vermeyeceklerini söyledi. "Ne olursa olsun kazanmalıyız" diyen Özdilek, "Fenerbahçe maçıyla yeni bir sayfa açacağız. İyi bir başlangıca ihtiyacımız var, takıma inanıyorum" diye konuştu.

Hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega, Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Kolombiyalı forvetin yokluğunda sahaya vatandaşı Oscar Estupinan'ın çıkması bekleniyor.

ERBİL'DEN UYARI

Denizlispor'da Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Ramazan Erbil, tüm taraftarları takımı desteklemeleri için maça davet etti. Erbil, biletler ve girişler hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe logolu passolig kart sahipleri sadece misafir tribünden bilet alabilirler. Aile tribünü biletleri sadece Denizli Atatürk Stadyumu bilet gişelerinden satılacaktır. 7 yaş ve üzeri çocuklara passolig kart ve maç bileti alınması zorunludur. Engelli vatandaşlarımızın gişelere engelli kartlarının aslı ve passo kartları ile başvurmaları halinde ücretsiz engelli bileti yüklemesi yapılacaktır. Müsabaka günü engelli bilet yüklemesi yapılmayacak. Ayrıca maç günü gişelerimizden passolig kart başvurusu da yapılamamaktadır. Loca sahiplerinin ise kendilerine verilen şifrelerden kartlarına tanımlama yapmaları gerekmekte. Kartlarına tanımlama yapmamış olan loca sahiplerinin içeri alınmaları mümkün olmayacak. Protokol tribününde tanımsız olan kişiler, bir şekilde protokol tribününe girseler bile tekrar dışarı çıkarılacak."