11 Ekim 2019, Cuma
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Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, İstanbul’da görüştükleri Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.
Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.
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