11 Ekim 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un yeni teknik direktörü oldu. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, İstanbul’da görüştükleri Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Hafta başında ile yollarını ayıran Denizlispor'da teknik direktörlüğe getirildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.

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