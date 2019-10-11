11 Ekim 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlayamadı

Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlayamadı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Takıma geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatan 'le yollarını tek taraflı ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girişen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, kente davet ettiği 'la anlaşamadı. Yönetim rotasını farklı isimlere çevirdi.

'de son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da, ile masaya oturan yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamadı. Denizlisporlu kurmayların bu gelişme üzerine teknik direktör görüşmelerinde, takımı 2010-2011 sezonunda da çalıştıran , 1'inci Lig'de Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut ve Süper Lig'in deneyimli teknik adamları Ertuğrul Sağlam ile Mehmet Özdilek'e yöneldiği öğrenildi. Ege temsilcisi, lige verilen milli maç arasında yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefliyor.
20 Ekim'de iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını antrenörler Levent Kartop ve Utku Alemdaroğlu yönetiminde sürdüren Denizlispor, yarın saat 16.00'da Atatürk Stadı'nda Altınordu ile taraftara açık hazırlık maçı yapacak.

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