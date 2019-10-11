Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas

Yücel İldiz'le yollarını ayıran Denizlispor'da, Tolunay Kafkas ismi ön plana çıktı. Son olarak TFF'de Futbol Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas'ın Denizli'ye davet edildiği açıklandı. Kafkas'ın alternatifleri ise Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun...

Başkan Ali Çetin'in 51 yaşındaki teknik adamla masaya oturacağı son noktayı koyacağı vurgulandı. Kafkas'la anlaşılamazsa Mesut Bakkal, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek'le temas kurulacağı öğrenildi. Yabancı hoca istemediklerini vurgulayan Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Milli arada, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz" bilgisini verdi.