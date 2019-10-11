11 Ekim 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas

Denizli'de favori Kafkas
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Yücel İldiz'le yollarını ayıran Denizlispor'da, ismi ön plana çıktı. Son olarak 'de Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas'ın 'ye davet edildiği açıklandı. Kafkas'ın alternatifleri ise ve ...

Başkan Ali Çetin'in 51 yaşındaki teknik adamla masaya oturacağı son noktayı koyacağı vurgulandı. Kafkas'la anlaşılamazsa , ve 'le temas kurulacağı öğrenildi. Yabancı hoca istemediklerini vurgulayan Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Milli arada, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz" bilgisini verdi.

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