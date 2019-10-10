10 Ekim 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizli’ye sürpriz aday

Denizli’ye sürpriz aday
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Mehmet Özdilek, ve Bülent Uygun'la görüşen Denizlispor'da, Hatay'dan ayrılan İlhan Palut'un ismi öne çıktı. Horoz'un Palut'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Mehmet Özdilek, ve Bülent Uygun'la görüşen Denizlispor'da, Hatay'dan ayrılan İlhan Palut'un ismi öne çıktı. Horoz'un Palut'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de bordo-beyazlılara playoff finali oynatan 42 yaşındaki çalıştırıcının, bu sezon 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldıktan sonra takımdan gönderilmesi, kentte şok etkisi yaratmıştı.

ÇİÇEKLİ UĞURLAMA
Denizli'de Başkan Ali Çetin ve yöneticiler, 'i çiçeklerle uğurladı. Yücel İldiz veda konuşmasında, "Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Süper Lig'deki durumu ortadadır" dedi.

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