Denizli’ye sürpriz aday

Mehmet Özdilek, Mesut Bakkal ve Bülent Uygun'la görüşen Denizlispor'da, Hatay'dan ayrılan İlhan Palut'un ismi öne çıktı. Horoz'un Palut'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Mehmet Özdilek, Mesut Bakkal ve Bülent Uygun'la görüşen Denizlispor'da, Hatay'dan ayrılan İlhan Palut'un ismi öne çıktı. Horoz'un Palut'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de bordo-beyazlılara playoff finali oynatan 42 yaşındaki çalıştırıcının, bu sezon 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldıktan sonra takımdan gönderilmesi, kentte şok etkisi yaratmıştı.



ÇİÇEKLİ UĞURLAMA

Denizli'de Başkan Ali Çetin ve yöneticiler, Yücel İldiz'i çiçeklerle uğurladı. Yücel İldiz veda konuşmasında, "Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Süper Lig'deki durumu ortadadır" dedi.