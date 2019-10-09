09 Ekim 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da teknik direktörlük için 3 aday

Denizlispor'da teknik direktörlük için 3 aday
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 09.10.2019

5 haftadır kazanamayan ’da sürpriz bir gelişme yaşandı ve Yücel İldiz’le yollar ayrıldı. Yerine , ve hoca adayları arasında...

'da fatura, Yücel İldiz'e kesildi. Son olarak Y.Malatya'ya 5-1 yenilen yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Yücel İldiz'in kontratının tek taraflı feshedilmesine karar verilmiştir" denildi. Önceki gün Başkan 'in, "2 maç kaybettik diye hoca gönderilmez, Yücel hoca bizim bababız, Allah ondan razı olsun" sözlerinin ardından böyle bir karar alınması, camiada şaşkınlıkla karşılandı.

SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Yücel İldiz de, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip, yolları ayırma kararı aldıklarını, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını kaydetti. Başkan Ali Çetin, İldiz'in yerine , ve 'yla görüştüklerini söyledi. Ege ekibini geçtiğimiz sezon 15 Ekim 2018'de 8. haftada devralan Yücel İldiz, takımı 1. Lig'de şampiyon yapıp, 9 yıl sonra 'e taşımayı başarmıştı.

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