Denizlispor'da teknik direktörlük için 3 aday

5 haftadır kazanamayan Denizlispor’da sürpriz bir gelişme yaşandı ve Yücel İldiz’le yollar ayrıldı. Yerine Bülent Uygun, Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba hoca adayları arasında...

Denizlispor'da fatura, Yücel İldiz'e kesildi. Son olarak Y.Malatya'ya 5-1 yenilen yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Yücel İldiz'in kontratının tek taraflı feshedilmesine karar verilmiştir" denildi. Önceki gün Başkan Ali Çetin'in, "2 maç kaybettik diye hoca gönderilmez, Yücel hoca bizim bababız, Allah ondan razı olsun" sözlerinin ardından böyle bir karar alınması, camiada şaşkınlıkla karşılandı.

SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Yücel İldiz de, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip, yolları ayırma kararı aldıklarını, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını kaydetti. Başkan Ali Çetin, İldiz'in yerine Bülent Uygun, Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba'yla görüştüklerini söyledi. Ege ekibini geçtiğimiz sezon 15 Ekim 2018'de 8. haftada devralan Yücel İldiz, takımı TFF 1. Lig'de şampiyon yapıp, 9 yıl sonra Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.