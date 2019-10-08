08 Ekim 2019, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Süper Lig'de flaş ayrılık!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'in yeni ekiplerinden ,   ile karşılıklı anlaşma sonrası yollarını ayırdı. İldiz geçtiğimiz yıl 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Lige iyi bir başlangıç yapmasının ardından üst üste 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan yeşil-siyahlı kulüpte tecrübeli ile yönetim karşılıklı olarak anlaştı ve 'in anlaşması fesih edildi.

Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon 1.ligde geldiği Denizlispor'un başında başarılı bir grafik çizerek takımı şampiyonluğa götürmüş ve 9 yıl aradan sonra Horozları Süper Lige çıkarmıştı.

Sezon başında alınan 2-0'lık ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından 5 maça çıkan İldiz, 3 mağlubiyet 2 beraberlik elde etti. son olarak 7.hafta karşısında 5-1 gibi ağır bir yenilgi alan Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldığı duyuruldu.

ALİ ÇETİN "HAYDİ GÜLE GÜLE DEME ŞANSIMIZ YOK" DEMİŞTİ

ekiplerinden 'un kulüp başkanı Ali Çetin, takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.

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