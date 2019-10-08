Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşma sonrası yollarını ayırdı. İldiz geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Lige iyi bir başlangıç yapmasının ardından üst üste 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan yeşil-siyahlı kulüpte tecrübeli teknik direktör ile yönetim karşılıklı olarak anlaştı ve Yücel İldiz'in anlaşması fesih edildi.

Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon 1.ligde geldiği Denizlispor'un başında başarılı bir grafik çizerek takımı şampiyonluğa götürmüş ve 9 yıl aradan sonra Horozları Süper Lige çıkarmıştı.

Sezon başında alınan 2-0'lık Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından 5 maça çıkan İldiz, 3 mağlubiyet 2 beraberlik elde etti. son olarak 7.hafta Yeni Malatyaspor karşısında 5-1 gibi ağır bir yenilgi alan Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldığı duyuruldu.

ALİ ÇETİN "HAYDİ GÜLE GÜLE DEME ŞANSIMIZ YOK" DEMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.