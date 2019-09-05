05 Eylül 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

, 'in 4. haftasında konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular salonda ağırlık ve kondisyon yenilenme çalışması yaptı.

Daha sonra futbolcular dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip,15 Eylül Pazar günü evinde konuk edeceği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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