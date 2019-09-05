05 Eylül 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular salonda ağırlık ve kondisyon yenilenme çalışması yaptı.
Daha sonra futbolcular dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekip,15 Eylül Pazar günü evinde konuk edeceği Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"