Yücel İldiz: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin
Süper Lig'in 3'üncü haftasında iki Ege ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise alınan bir puanın önemine vurgu yaptı.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi. Mücadeleye klasik oyunlarıyla başladıklarını anlatan İldiz, "İlk iki haftanda kazanmanın moraliyle Göztepe karşısına çıktık. Göztepe'nin de durumu belliydi. Farklı oynadılar, sabırlı oynadılar. 2'nci devre istediğimiz şekle girdi ancak penaltı pozisyonu ve 10 kişi kalmamız oyunumuzu etkiledi. Kazanmak istediğimiz maç berabere bitti. Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe maçlarından 7 puan toplamak önemliydi. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Göztepe gibi zorlu deplasmanda alınan 1 puan iyidir, diyoruz. Göztepe taraftarına, bizim taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kaleci Stachkowiak'ın son 3 maçta da penaltı kurtardığını anlatan İldiz, "Stachkowiak iyi bir kaleci. 3 maç arka arkaya penaltı kurtarması hem kendine hem de takım arkadaşlarına moral oldu . Kalecimiz görevini yapıyor, tüm takım görevini yapıyor. Denizlispor her geçen gün daha iyi olacaktır. Milli maç arasının ardından daha çok savaşan bir takım olacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"