Yücel İldiz: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Süper Lig'in 3'üncü haftasında iki Ege ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise alınan bir puanın önemine vurgu yaptı.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi. Mücadeleye klasik oyunlarıyla başladıklarını anlatan İldiz, "İlk iki haftanda kazanmanın moraliyle Göztepe karşısına çıktık. Göztepe'nin de durumu belliydi. Farklı oynadılar, sabırlı oynadılar. 2'nci devre istediğimiz şekle girdi ancak penaltı pozisyonu ve 10 kişi kalmamız oyunumuzu etkiledi. Kazanmak istediğimiz maç berabere bitti. Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe maçlarından 7 puan toplamak önemliydi. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Göztepe gibi zorlu deplasmanda alınan 1 puan iyidir, diyoruz. Göztepe taraftarına, bizim taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Kaleci Stachkowiak'ın son 3 maçta da penaltı kurtardığını anlatan İldiz, "Stachkowiak iyi bir kaleci. 3 maç arka arkaya penaltı kurtarması hem kendine hem de takım arkadaşlarına moral oldu . Kalecimiz görevini yapıyor, tüm takım görevini yapıyor. Denizlispor her geçen gün daha iyi olacaktır. Milli maç arasının ardından daha çok savaşan bir takım olacağız" diye konuştu.