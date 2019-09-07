07 Eylül 2019, Cumartesi
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'REKORA İMZA ATABİLİRİZ'
Kentte oluşan sinerji ve birlikteliğin yakaladıkları bu başarıyı getirdiğini anlatan Başkan Çetin, "Geçen sene yönetim, futbolcu ve teknik heyet adeta aile gibi oldu. Taraftarımız da bu ailenin en önemli parçası durumunda. Bu sene de aynı samimiyet ve inançla yola devam ediyoruz. Takım eğer böyle giderse belki de rekora imza atabiliriz. Her şeyin yanı sıra mütevazı bir kulüp olmamız da bu başarıya bir etken oldu. Her kulüp bu unvanı sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmayacağız" diye iddialı konuştu.
Yenilmez Horoz
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Ege ekibi, 1. Lig’deki serisini Süper Lig’e de taşıdı. 3 maçta 7 puan alan Denizli’de Başkan Çetin, bu başarıyı kentte oluşan birlikteliğe bağladı.
Süper Lig'de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenip, Göztepe ile golsüz berabere kalan Denizlispor, adeta yenilgiyi unuttu. Geçtiğimiz sezon şampiyon olduğu TFF 1. Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, başarılı performansını 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de de sürdürdü. Son olarak 24 Şubat 2019'da sahasında Osmanlıspor'a boyun eğen Horoz, 14 maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Başkan Ali Çetin, milli ara sonrası Denizli'deki Konya maçında da yenilmezlik unvanlarını korumak istediklerini söyledi.
'REKORA İMZA ATABİLİRİZ'
Kentte oluşan sinerji ve birlikteliğin yakaladıkları bu başarıyı getirdiğini anlatan Başkan Çetin, "Geçen sene yönetim, futbolcu ve teknik heyet adeta aile gibi oldu. Taraftarımız da bu ailenin en önemli parçası durumunda. Bu sene de aynı samimiyet ve inançla yola devam ediyoruz. Takım eğer böyle giderse belki de rekora imza atabiliriz. Her şeyin yanı sıra mütevazı bir kulüp olmamız da bu başarıya bir etken oldu. Her kulüp bu unvanı sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmayacağız" diye iddialı konuştu.
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