07 Eylül 2019, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Yenilmez Horoz

Yenilmez Horoz
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Ege ekibi, 1. Lig’deki serisini ’e de taşıdı. 3 maçta 7 puan alan ’de Başkan Çetin, bu başarıyı kentte oluşan birlikteliğe bağladı.

'de ilk 3 haftada ve 'u 2-0 yenip, ile golsüz berabere kalan Denizlispor, adeta yenilgiyi unuttu. Geçtiğimiz sezon şampiyon olduğu 1. Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, başarılı performansını 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de de sürdürdü. Son olarak 24 Şubat 2019'da sahasında 'a boyun eğen Horoz, 14 maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Başkan Ali Çetin, milli ara sonrası 'deki maçında da yenilmezlik unvanlarını korumak istediklerini söyledi.

'REKORA İMZA ATABİLİRİZ'

Kentte oluşan sinerji ve birlikteliğin yakaladıkları bu başarıyı getirdiğini anlatan Başkan Çetin, "Geçen sene yönetim, futbolcu ve teknik heyet adeta aile gibi oldu. Taraftarımız da bu ailenin en önemli parçası durumunda. Bu sene de aynı samimiyet ve inançla yola devam ediyoruz. Takım eğer böyle giderse belki de rekora imza atabiliriz. Her şeyin yanı sıra mütevazı bir kulüp olmamız da bu başarıya bir etken oldu. Her kulüp bu unvanı sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmayacağız" diye iddialı konuştu.
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