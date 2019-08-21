Antonio Milic Denizlispor'a
Lige süper bir başlangıç yapan Horoz, Anderlecht’in Hırvat stoperi Antonio Milic’e kanca attı. 25 yaşındaki savunmacı için 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı
Evinde G.Saray'ı 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e çok iyi başlayan Denizlispor, 14'üncü takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Antonio Milic'e talip oldu. Yeşil-siyahlılar, Hırvat savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamak için Belçika ekibine teklifini sundu.
3 MİLYON'A GELMİŞTİ
Anderlecht'e 2018'de Oostende'den 3 milyon euro bonservisle geler Milic, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu kariyerine ülkesinde Hajduk Split'te başladı. 2014-2015'te Oostende'ye imza atan Milic kariyerinde 211 maça çıkıp 18 gol atmayı başardı. Öte yandan Horoz'un, bir de orta saha oyuncusu aradığı ifade edildi.
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