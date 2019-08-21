21 Ağustos 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Antonio Milic Denizlispor'a

Antonio Milic Denizlispor'a
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2019

Lige süper bir başlangıç yapan , ’in Hırvat stoperi ’e kanca attı. 25 yaşındaki savunmacı için 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı

Evinde G.Saray'ı 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü 'e çok iyi başlayan Denizlispor, 14'üncü takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, 'te forma giyen 25 yaşındaki stoper 'e talip oldu. Yeşil-siyahlılar, Hırvat savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamak için ekibine teklifini sundu.

3 MİLYON'A GELMİŞTİ

Anderlecht'e ​2018'de Oostende'den 3 milyon euro bonservisle geler Milic, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Hırvatistan 'nda da görev yapan oyuncu kariyerine ülkesinde 'te başladı. 2014-2015'te Oostende'ye imza atan Milic kariyerinde 211 maça çıkıp 18 gol atmayı başardı. Öte yandan 'un, bir de orta saha oyuncusu aradığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Aslan Denizli'de kayıp Aslan Denizli'de kayıp
Aslan Denizli'de kayıp Aslan Denizli'de kayıp
Olcay Şahan Denizlispor'da Olcay Şahan Denizlispor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör