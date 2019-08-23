Denizlispor'a İzlandalı dinamo

İki transfer daha yapacak olan Denizlispor, A.Villa’dan ayrılan Birkir Bjarnason’un peşine düştü. 78 kez milli formayı giyen 31 yaşındaki orta saha, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor

Şampiyon Galatasaray'ı yenerek Süper Lig'e 'süper' başlayan Denizlispor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 13 oyuncu alan ve 2 transfer daha yapacak olan yeşil-siyahlılar, rotasını İzlanda'ya çevirdi. Horoz, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yla yollarını ayıran Birkir Bjarnason'un peşine düştü. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki tecrübeli orta sahayla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, İzlandalı yıldızın Türkiye'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

ANTALYA SONRASI İMZA VAR

İzlanda Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve 78 maçta 12 gole imza atan Bjarnason'un, Denizlispor'un bu haftaki Antalyaspor maçının ardından imza atacağı ifade edildi. Kariyerine İzlanda'nın Viking takımında başlayan deneyimli futbolcu, Norveç'te Bodo, Belçika'da S.Liege, İtalya'da Sampdoria, Pescara ve İsviçre'nin Basel ekiplerinde de foram giydi. Geçtiğimiz sezon Championship'te yer alan Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan Bjarnason, 17 maçta oynadı ve 2 gol attı.