23 Ağustos 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'a İzlandalı dinamo

Denizlispor'a İzlandalı dinamo
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2019

İki daha yapacak olan , A.Villa’dan ayrılan ’un peşine düştü. 78 kez milli formayı giyen 31 yaşındaki orta saha, ’ye gelmeye sıcak bakıyor

Şampiyon Galatasaray'ı yenerek 'e 'süper' başlayan , bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. 13 oyuncu alan ve 2 transfer daha yapacak olan yeşil-siyahlılar, rotasını İzlanda'ya çevirdi. Horoz, ekibi 'yla yollarını ayıran 'un peşine düştü. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki tecrübeli orta sahayla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, İzlandalı yıldızın 'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi.

ANTALYA SONRASI İMZA VAR

İzlanda Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ve 78 maçta 12 gole imza atan Bjarnason'un, Denizlispor'un bu haftaki maçının ardından imza atacağı ifade edildi. Kariyerine İzlanda'nın Viking takımında başlayan deneyimli futbolcu, Norveç'te Bodo, 'da S.Liege, 'da Sampdoria, Pescara ve 'nin Basel ekiplerinde de foram giydi. Geçtiğimiz sezon Championship'te yer alan Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan Bjarnason, 17 maçta oynadı ve 2 gol attı.

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