Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: 3 transfer daha yapacağız

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü evinde son şampiyon Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Takviye çalışmalarımız sürecek. 3 futbolcuyu daha bünyemize dahil edeceğiz. Doğru transfer politikaları izlediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Maratonun çok zorlu ve çekişmeli geçeceğini dile getiren Yücel İldiz, "Süper Lig çok zorlu bir platform. Bunun için çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam etmeliyiz. Halen eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. 9 yıl aradan sonra hak ettiğimiz yere döndük. İlk sezonumuzda başarılı olacağımıza inanıyorum. Çift idmanla Galatasaray maçına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Transferlerimizin adaptasyon sorunu azaldıkça biz de daha iyi olacağız" dedi. Denizlispor, Hapoel Hadera'dan kanat Oduwa, Krasnodar'dan forvet Ivan ve BŞB Erzurumspor'dan orta saha İbrahim ile ilgileniyor.



