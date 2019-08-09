09 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ
Ellerinden geldiği kadar takımı hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan İldiz, "Hadi Sacko bilindiği gibi milli takımda sakatlandı. Zeki'nin burnu kırıldı ve gelir gelmez bir şanssızlık yaşadı. Mustafa rehabilitasyon dönemini yeni atlattı. Transferler sürecek. Önemli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Lig devam ederken eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız çünkü kamuoyunun beklentisi çok fazla" yorumunu yaptı.
Yücel İldiz'den transfer müjdesi
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Denizlispor'un hocası Yücel İldiz transferde müjdeyi verdi: "Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Transferler sürecek. Önemli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz."
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, transfer yapmanın dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig'in bir gerçeği var. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Ama eksiklerimiz var ve inşallah gideririz" diye konuştu.
BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ
Ellerinden geldiği kadar takımı hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan İldiz, "Hadi Sacko bilindiği gibi milli takımda sakatlandı. Zeki'nin burnu kırıldı ve gelir gelmez bir şanssızlık yaşadı. Mustafa rehabilitasyon dönemini yeni atlattı. Transferler sürecek. Önemli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Lig devam ederken eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız çünkü kamuoyunun beklentisi çok fazla" yorumunu yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"