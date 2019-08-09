09 Ağustos 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Yücel İldiz'den transfer müjdesi

Yücel İldiz'den transfer müjdesi
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Denizlispor'un hocası transferde müjdeyi verdi: "Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Transferler sürecek. Önemli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz."

'in yeni ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör , yapmanın dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığını vurguladı. Tecrübeli hoca, "Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig'in bir gerçeği var. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Ama eksiklerimiz var ve inşallah gideririz" diye konuştu.

BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ

Ellerinden geldiği kadar takımı hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan İldiz, "Hadi Sacko bilindiği gibi milli takımda sakatlandı. Zeki'nin burnu kırıldı ve gelir gelmez bir şanssızlık yaşadı. Mustafa rehabilitasyon dönemini yeni atlattı. Transferler sürecek. Önemli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Lig devam ederken eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız çünkü kamuoyunun beklentisi çok fazla" yorumunu yaptı.
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