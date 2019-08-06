06 Ağustos 2019, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'a 2 isim daha geliyor

Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

 Lig'de sezon öncesi şu ana kadar 13 oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Serie A ekibi Empoli'den stoper Veseli'yle el sıkışan Yukatel Denizlispor, 'ın golcüsü Andrei Ivan ve Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ transferlerini bitirmek için harekete geçti.

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetimin özellikle Rumen golcü Ivan için önemli mesafe katettiği bildirildi. 'ın gözden çıkardığı oyuncu için Rus kulübüyle masaya oturan yönetimin büyük ölçüde transferi bitirdiği ifade edildi. Denizlispor'un deneyimli orta saha İbrahim için de girişimlere başladığı ile sürüldü.

Teknik patron Yücel İldiz yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Lig'de 'la 16 Ağustos Cuma günü evlerinde oynayacakları ilk maça kadar eksiklikleri tamamlamak için herkesin yoğun bir çaba gösterdiğini vurgulayan İldiz, "Yeni bir ekip oluşturmak kolay olmuyor. Ancak birkaç hafta sonra sistemimiz oturacak, oyuncularımız uyum sorununu atlatacak. Aramıza katılacak isimler var. En kısa sürede transferler netlik kazanacak" yorumunu yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Horoz coştu Horoz coştu
Oduwa seferi Oduwa seferi
Denizlispor'da Bacary Sako şoku Denizlispor'da Bacary Sako şoku
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör