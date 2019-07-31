Denizlispor'da 12. imza

Denizlispor, İtalyan ekibi Palermo’dan Polonyalı orta saha Radoslaw Murawski’yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki dinamo, Ege ekibinin 12. transferi oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları üst üste patlatıyor. Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan Ege ekibi, 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da oynayan ve pembe-siyahlılardan ayrıla Murawski ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme yapıldı.

"ZAMANA İHTİYAÇ DUYACAĞIZ"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'de ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfere devam ettiklerinin altını çizdi. Teknik Direktör Yücel İldiz de, "Önemli oyuncuları aldığımızı düşünüyorum. Ancak birçoğu yeni aramıza katıldı. Mutlaka uyum sorununu halletmemiz ve sistemimizi oturtmamız için zamana ihtiyaç duyacağız. İlk haftalar alabildiğimiz iyi skorları almaya çalışacağız. Birkaç hafta geçtikten sonra her şey rayına oturacaktır" diye konuştu.