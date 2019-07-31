31 Temmuz 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da 12. imza

Denizlispor'da 12. imza
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, İtalyan ekibi Palermo’dan Polonyalı orta saha ’yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki dinamo, Ege ekibinin 12. transferi oldu

Süper Lig'in yeni ekibi , transferde bombaları üst üste patlatıyor. Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan Ege ekibi, 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu 'yi de kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon 'nın Serie B ekiplerinden Palermo'da oynayan ve pembe-siyahlılardan ayrıla Murawski ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme yapıldı.

"ZAMANA İHTİYAÇ DUYACAĞIZ"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 'de ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfere devam ettiklerinin altını çizdi. Teknik Direktör Yücel İldiz de, "Önemli oyuncuları aldığımızı düşünüyorum. Ancak birçoğu yeni aramıza katıldı. Mutlaka uyum sorununu halletmemiz ve sistemimizi oturtmamız için zamana ihtiyaç duyacağız. İlk haftalar alabildiğimiz iyi skorları almaya çalışacağız. Birkaç hafta geçtikten sonra her şey rayına oturacaktır" diye konuştu.

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