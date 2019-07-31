31 Temmuz 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor, Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Denizlispor, Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, bugün Polonyalı oyuncu 'yi kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Denizli'ye geldiğinde ilk olarak takımın maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu'na giderek Başkan Ali Çetin ile bir araya geldi ve oyuncunun Denizli'ye geldiğini Başkan Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından sağlık kontrolüne giden oyuncu kulüp tesislerinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Radoslaw Murawski'nin imza törenine Başkan Yardımcıları Nevzat Yakı, Ramazan , Mali Asbaşkan Fikret Onur, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan İsmail Bay katıldı. Genç futbolcu imza töreninin ardından 'da kamp yapan takıma katılmak üzere yola çıktı.

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