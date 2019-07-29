29 Temmuz 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da 2 transfer birden

Denizlispor’da 2 transfer birden
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

ekibi Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Estupinan ve Faslı sol bek Bergdich’i kadrosuna kattı.

Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Belenenses'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich'i kente getirdi.

Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeşil siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor'un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı'nı inceledi.

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