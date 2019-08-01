01 Ağustos 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Bacary Sako şoku

Denizlispor'da Bacary Sako şoku
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Malili sol kanat oyuncusunun sağlık kontrolünde sol ayağında kırığa bağlı plantinlerin bulunduğu belirtildi

Yukatel Denizlispor, ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.
Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

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