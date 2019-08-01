01 Ağustos 2019, Perşembe
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Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.
Denizlispor'da Bacary Sako şoku
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Malili sol kanat oyuncusunun sağlık kontrolünde sol ayağında kırığa bağlı plantinlerin bulunduğu belirtildi
Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Cristal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.
Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.
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