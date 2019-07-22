22 Temmuz 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Hallberg atağı

Denizlispor'dan Halberg atağı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

'de kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Yukatel Denizlispor, genç İsveçli ile görüşmelere başladı.

Ülkesinde Kalmar forması giyen 22 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Halberg'e imza attırmak için gün saymaya başladı. Halberg'i 'ye davet eden yönetimin, bu hafta içinde transferi bitirmesi beklenirken, oyuncunun da 'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

Kalmar'da yetişip bu kulüpte profesyonel olan , İsveç U21 Takımı'nda da görev aldı. Kalmar kariyerinde 67 maça çıkan genç futbolcu 2 kez fileleri sarstı. Başkan Ali Çetin transferde çok ciddi işlere imza attıklarını söyledi. Çetin, "Nokta atışı yapıyoruz. En az 8 takviye daha gerçekleştireceğiz. Biz hayal satmıyoruz, hata yapma şansımız çok az. Transferde her şey istediğimiz gibi gidiyor. Önemli isimleri aldık. Herkes mutlu olsun diye uğraşıyoruz" dedi.

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