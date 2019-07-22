22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Denizlispor'dan Aslan'a mesaj
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.
Ligin ilk haftasında G.Saray'ı konuk edecek olan Denizlispor'da iddialı sözler... Ege ekibinin başkanı Ali Çetin, heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.
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