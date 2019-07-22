22 Temmuz 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Aslan'a mesaj

Denizlispor'dan Aslan'a mesaj
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.

Ligin ilk haftasında G.Saray'ı konuk edecek olan Denizlispor'da iddialı sözler... Ege ekibinin başkanı Ali Çetin, heyecanla 18 Ağustos'u beklediklerini belirtip, "Yeni stadımızda ilk maçımızı G.Saray ile yapacağız. Bu statta ilk maçımızı G.Saray ile yapıp, 2-0 kazanacağımızı rüyamda görmüştüm. Umarım rüya tutar" dedi.
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