25 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan Hernandez, Uruguay'la 29 maça çıkarken, 11 kez ağları havalandırdı.
Yavru tamam abel sırada
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Denizlispor, Akhisar’dan sağ bek Zeki Yavru’yla 1 yıllık imza attı. CSKA Moskova’dan ayrılan Uruguaylı milli yıldız golcüyü de radarına aldı.
Transferin hareketli kulübü Denizlispor, imza şova devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, Akhisar'dan ayrılan 27 yaşındaki sağ bek Zeki Yavru'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 22 maçta oynayan Yavru, 2 gol, 1 asist yaptı. Başkan Ali Çetin, ligde hedeflerinin ilk 5 olduğunu vurgularken, 5 transfer daha yapacaklarını müjdeledi. Nijeryalı golcü Kehinde'nin Güney Kore'ye gitmesiyle bir golcü daha transfer etmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların, CSKA Moskova'dan ayrılan Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i radarına aldığı öğrenildi. Göztepe'nin de ilgilendiği 28 yaşındaki tecrübeli golcü, İtalya'nın Palermo, İngiltere'nin Hull City ekiplerinde de oynadı. Uyum sorunu yaşadığı CSKA'da geçen sezon 15 maçta sadece 3 gol atabildi.
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın da milli takımdan arkadaşı olan Hernandez, Uruguay'la 29 maça çıkarken, 11 kez ağları havalandırdı.
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