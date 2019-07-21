21 Temmuz 2019, Pazar

DENİZLİSPOR

Horoz’dan Hallberg atağı

Horoz’dan Hallberg atağı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Spor Toto Süper Lig'e flaş transferle giriş yapan Yukatel , Kalmar'da oynayan İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladı.

Yeni sezon öncesi Tiago Lopes, Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan, Mustafa ve Haido Sacko'yu kadrosuna katan Horozlar, Kalmar'da oynayan 22 yaşındaki ön liberoyu da almak istiyor. Şu anda devam eden İsveç Ligi'nde 8 maça çıkan Hallberg'in güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gözüküyor. Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı da kadrosuna katmak isteyen yeşil-siyahlılar, stoper Luccas Claro'dan ise vazgeçtiğini duyurdu.
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