21 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Horoz’dan Hallberg atağı
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Spor Toto Süper Lig'e flaş transferle giriş yapan Yukatel Denizlispor, Kalmar'da oynayan İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladı.
Yeni sezon öncesi Tiago Lopes, Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan, Mustafa ve Haido Sacko'yu kadrosuna katan Horozlar, Kalmar'da oynayan 22 yaşındaki ön liberoyu da almak istiyor. Şu anda devam eden İsveç Ligi'nde 8 maça çıkan Hallberg'in güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gözüküyor. Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı da kadrosuna katmak isteyen yeşil-siyahlılar, stoper Luccas Claro'dan ise vazgeçtiğini duyurdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"