20 Temmuz 2019, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor, Claro'dan vazgeçti

Denizlispor Claro'dan vazgeçti
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak 'nde görev yapan Brezilyalı savunmacı transferinden vazgeçti.

'ye gelerek yönetimle görüşen ve sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncu hakkında açıklama yapan yeşil-siyahlılar, "2019-2020 Süper Ligi'nde mücadele edecek olan kulübümüz A Takımı için yürütülen çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon 'nde forma giyen ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli'ye davet edilmiştir ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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