17 Temmuz 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Hadi Sacko Denizli'de

Hadi Sacko Denizli'de
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Denizlispor, geçen sezonu Ankaragücü’nde bitiren Leeds’li ’yu kaptı. 7. imzasını attıran Horozlar, gözünü ’tan ’ya çevirdi.

'de adından söz ettirmek isteyen Denizlispor, yedinci transferini gerçekleştirdi. Kadrosuna , Tiago Lopes, , Sapunaru, ve Rodallega gibi isimleri katan yeşil-siyahlılar; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren 'yu açıkladı. 25 yaşında 1.83 boyundaki Mali'li yıldız geçen sezon A.Gücü'nde 15 maçta; 3 gol, 1 asist yaptı.

KARARI BEKLENİYOR

'tan Sedat Şahintürk'ü alan Denizlispor, şimdi de fazla forma şansı bulamayan için görüşmelere başladı. Savunma hattına bir takviye daha yapmak isteyen Horozlar'da, transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi. 26 yaşındaki Şili'li stoper geçen sezon siyah-beyazlılarda 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı. Roco'nun sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek.

Kadrosuna yedi futbolcu takviye eden Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Çetin, sosyal medya hesabından 5 yapacaklarını ima eden bir açıklama yapmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor Sacko'yu transfer etti Denizlispor Sacko'yu transfer etti
Kahraba Horoz'da Kahraba Horoz'da
Sedat Şahintürk Denizlispor'a kiralandı Sedat Şahintürk Denizlispor'a kiralandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör