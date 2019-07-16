16 Temmuz 2019, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor Sacko'yu transfer etti

Denizlispor Sacko'yu transfer etti
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malili futbolcu 'nun bonservisinin alındığı ve futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Ankaragücü'nde yarım dönem forma giymişti.



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