14 Temmuz 2019, Pazar

DENİZLİSPOR

Kahraba Horoz'da

Kahraba Horoz'da
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Yeşil-siyahlılar, Zamalek’ten ayrılan ’yla el sıkıştı. Sezonu 29 maçta 11 gol, 11 asistle bitiren 25 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.

Transferin hızlı ekibi Yukatel Denizlispor, hız kesmiyor... İddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil- siyahlı yönetim, Mısırlı kanat oyuncusu ile de el sıkıştı. Son olarak ekibi Zamalek forması giyen ve sözleşmesi sonar eren 25 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor. Daha önce 'da Al-Ittihad ve 'de Grasshoppers formaları giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Leeds'in Malili forvet Hadi Sacko'nun da kısa sürede imza atacağı belirtilirken; iç transferde İsmail Aissati'yle yeniden el sıkıştığı öğrenildi.

Denizli daha önce Rodallega, , Tiago Lopes, Sapunaru, ve Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı.
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