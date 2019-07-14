14 Temmuz 2019, Pazar
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Denizli daha önce Rodallega, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Sapunaru, Tolgahan Acar ve Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı.
Kahraba Horoz'da
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Yeşil-siyahlılar, Zamalek’ten ayrılan Mahmoud Kahraba’yla el sıkıştı. Sezonu 29 maçta 11 gol, 11 asistle bitiren 25 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde imzayı atacak.
Transferin hızlı ekibi Yukatel Denizlispor, hız kesmiyor... İddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil- siyahlı yönetim, Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba ile de el sıkıştı. Son olarak Mısır ekibi Zamalek forması giyen ve sözleşmesi sonar eren 25 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor. Daha önce Suudi Arabistan'da Al-Ittihad ve İsviçre'de Grasshoppers formaları giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Leeds'in Malili forvet Hadi Sacko'nun da kısa sürede imza atacağı belirtilirken; iç transferde İsmail Aissati'yle yeniden el sıkıştığı öğrenildi.
Denizli daha önce Rodallega, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Sapunaru, Tolgahan Acar ve Sedat Şahintürk'ü kadrosuna kattı.
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