12 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sedat Şahintürk, Denizlispor'a kiralandı

Sedat Şahintürk Denizlispor'a kiralandı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 Giriş Tarihi: 12.07.2019

Kulübü, futbolcu 'in yeni ekibi 'a kiraladığını duyurdu.

Kamp hazırlıklarına 'da sürdüren bir taraftan da transferlerine devam ediyor. Ligde ilk 5'i hedefleyen yeşil-siyahlı kulüp, Şahin Türk'ü de renklerine bağladı. Rodallega, Sapunaru, Lopez, gibi başarılı isimleri eden horoz, son olarak 'ın oyuncusu olan ve geçtiğimiz sezon 'de forma giyen ile anlaşmaya vardı. Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile Sedat Şahintürk için 1 yıl süreli, satın alma opsiyonlu anlaşmaya vardı.

Şahintürk ile imzalar tesislerinde kulüp yöneticileri ile atıldı.

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