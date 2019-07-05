05 Temmuz 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Horoz'da imza şov

Horoz'da imza şov
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Denizli, Ankaragücü’nde kiralık oynayan, Malili Sacko’yla 2 yıllık protokol yaptı. Beşiktaş’tan kiralık gittiği Balıkesirspor’da, 6 gol, 7 asistle parlayan Sedat Şahintürk’le de el sıkışıldı.

Transferin hareketli kulübü Denizlispor, iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen, bonservisi Leeds United'daki Sacko ve Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'le anlaştı. , 25 yaşındaki Malili sağ kanatla, 2 yıllık ön protokol imzaladı. Sacko, bugün başlayacak Afyonkarahisar kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak. Hadi Sacko, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerde oynadığı 15 maçta 3 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Ege ekibi, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Sedat için de siyah beyazlılarla kiralık olarak el sıkıştı. Sezonu 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki genç orta saha ise 39 karşılaşmada 6 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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