04 Temmuz 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Sacko geliyor

Denizlispor'da Sacko geliyor
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

'e 9 yıl sonra yükselen Yukatel Denizlispor, transfer bombardımanını sürdürüyor. 'dan Rodallega, 'dan Lopes ve Sapunaru ile 'dan Tolgahan'ı renklerine bağlayan yeşil-siyahlı ekip, prensipte anlaşmaya vardığı Leeds United'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Hadi Sacko'yla 2 yıllık ön protokol imzaladı.

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayıp 3 gol atan 25 yaşındaki Malili futbolcu Sacko, yarın başlayacak kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak. Antrenmanlara hafta başında tesislerinde başlayan Denizlispor, bonservisi 'ta olan orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk'e de imza attıracağı öğrenildi.

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