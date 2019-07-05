05 Temmuz 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da stat için yoğun çalışma

Denizlispor'da stat için yoğun çalışma
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Spor Toto 'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor'da, 'nda 13 Haziran'da başlatılan kapasite artırma ve zemin yenileme çalışmalarının sezona yetiştirilmesi için yoğun çalışma var. Statta zemin 2 metre aşağıya çekilirken, tribün altlarına eklenecek ilave tribünlerle kapasite 3 bin 500 artırılacak. Atatürk Stadı'nın 15 bin olan kapasitesi Süper Lig'de 18 bin 500'e çıkacak. İlk etapta 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta zemin drenajı yapılıyor.

Yönetim, stadı Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ay sonunda bitirip, 16 Ağustos'ta başlayacak sezona evinde girmeyi hedefliyor. Ligin başlamasına 6 haftalık süre kalırken inşaat, zemin ve çimlendirme çalışmaları yetişmezse yeşil-siyahlılar sezon başında iç saha maçlarını farklı statta oynamak zorunda kalacak. Stat, çalışmalar bittikten sonra Futbol Federasyonu yetkililerinden geçer not alınca maçlara açılacak. Maraton tribünün üstünün kapatılmasının ise sezon içine sarkması bekleniyor.



ZİYA, KAYSERİSPOR'DA

Diğer taraftan, Denizlispor'da geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Ziya Alkurt, ekiplerinden 'a transfer oldu. Ziya, sözleşmesi bittikten sonra kulüpten ayrılmıştı. Geçen sezon 'dan kiralık olarak Denizli'de forma giyen Abdülkerim de takımıyla sözleşme yeniledi. Denizlispor, 'daki ilk etap kampına başladı.

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