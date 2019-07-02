02 Temmuz 2019, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2019

'in yeni ekibi Denizlispor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Yeni sezonda 'de mücadele edecek olan Denizlispor, ilk antrenmanını Tesisleri'nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirdi. İldiz'e, teknik ekibe dahil olan , Kortan Aktürk ve Levent Kartop da eşlik etti. Antrenmana izinli olan futbolcular Tiago Lopes, Hugo Rodallega, Cristian Sapunaru, Kibong Mbamba, Adam Stackhowiak, Lanre Kehinde ve Keremcan Akyüz katılmadı.

Yeşil-siyahlı ekip tesislerindeki ısınma çalışmalarının ardından 5 Temmuz'da 'da kampa girecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Feyyaz Uçar Denizlispor’da Feyyaz Uçar Denizlispor’da
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Gökhan Töre Denizlispor'a Gökhan Töre Denizlispor'a
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör