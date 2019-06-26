26 Haziran 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor, Hugo Rodallega'yı açıkladı

Denizlispor Hugo Rodallega'yı açıkladı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'un Kolombiyalı yıldız Rodallega, Denizlispor ile sözleşme imzaladı. Yeşil siyahlı kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü oyuncu 'yı renklerine bağladı. Denizlispor, resmi sözleşme imzaladığı Rodallega için resmi twitter hesabından hoş geldin mesajı paylaştı.

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