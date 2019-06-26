26 Haziran 2019, Çarşamba
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Denizlispor, Hugo Rodallega'yı açıkladı
Giriş Tarihi: 26.06.2019
Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız Rodallega, Denizlispor ile sözleşme imzaladı. Yeşil siyahlı kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü oyuncu Hugo Rodallega'yı renklerine bağladı. Denizlispor, resmi sözleşme imzaladığı Rodallega için resmi twitter hesabından hoş geldin mesajı paylaştı.
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