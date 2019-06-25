25 Haziran 2019, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Mehmet ve Recep sorunu çözüldü

Denizlispor'da Mehmet ve Recep sorunu çözüldü
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden , alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname çeken golcüsü Mehmet Akyüz ve parasının büyük bölümünü tahsil edemeyen orta sahası 'la sorunu çözdü.

İki oyuncuyla görüşme yapan yönetim, Mehmet ve Recep'e bir miktar ödeme yaparak oyuncuların takımda kalmasını sağladı. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızın hakkını verdik. Ödeme yapmaya da devam edeceğiz. ve Mehmet Akyüz konusunda herhangi bir problemimiz yok. İki futbolcu da sevdiğimiz ve inandığımız isimler. Mehmet ve Recep ile önümüzde yıl da yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Tam 9 yıl sonra 'de mücadele edecek yeşil-siyahlılara Büyükşehir Belediyesi'nden stat desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin 'nı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden kiralayıp aynı bedelle 'a devretmesi ile takıma yıllık 1.5 milyon TL kazandırılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Atatürk Stadyumu'nun mülkiyetinin Gençlik ve 'na ait olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Denizlispor, Atatürk Stadı'nda Spor Bakanlığı'nın kiracısıydı. Artık stat kiralamayı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Biz de aynı bedelle Denizlispor'a kiralama yapacağız. Bu şekilde kulübe yaklaşık 1.5 milyon TL bir katkı sağlamış olacağız" dedi.
Atatürk Stadı'nda yeni sezon öncesi tribün büyütme çalışmaları sürüyor.

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