24 Haziran 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da sıra Barbosa'da

Denizlispor'da sıra Barbosa'da
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2019

'dan ayrılan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı kadrosuna katarak bombayı patlatan Spor Toto 'in yeni ekibi , gözünü Helder Barbosa'ya çevirdi. Akhisarspor'daki geleceği belirsiz olan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlı yönetimin önemli mesafe aldığı öğrenildi. Barbosa'yı bu hafta takıma kazandırmak isteyen yönetimin Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'la da prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Transfer döneminin başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayı olarak fazla transfere ihtiyacımız var. Yönetim olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizi, markamızı temsil edebilecek, 'de her takımla başa baş rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışıyoruz. Transferde önümüzde uzun bir süre var. Acele edip hata yapmak istemiyoruz" dedi.

, dış transferde daha önce 'dan Sapunaru, Lopes ve 'dan Tolgahan'ı kadrosuna katmıştı.

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