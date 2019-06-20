20 Haziran 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor transferde atakta

Denizlispor transferde atakta
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'dan sağ bek Tiago Lopes ile stoper Cristian Sapunaru ile sözleşme imzalayan 'in yeni ekibi , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Eduok ve Hatayspor'dan 'ı gündemine aldı.

Teknik heyetin onayı doğrultusunda 25 yaşındaki golcü Eduok'la temasa geçen 'un futbolcunun transferi konusunda önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi. Kampa kadar büyük ölçüde kadroyu oluşturmak isteyen Denizlispor, yerli oyuncu transferinde ise Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken 'ı radarına aldı. Yeşil-siyahlı ekibin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve kulübüyle görüştüğü anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ileri sürüldü.

KOMBİNELER BELİRLENDİ

Caner Hüseyin geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla ligde 34 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı. Öte yandan Denizlispor yönetimi, yeni sezondaki kombine fiyatlarını belirledi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, tadilata alınan Atatürk Stadı'nda yapılacak locaların 100 bin TL'ye satışa sunulacağını açıkladı. Yeşil-siyahlı yönetim, B ve D üst tribününü 2 bin 500 TL, A ve E üst tribününü bin 500 TL, maraton-açık tribününü 900 TL, kale arkasını ise 350 TL olarak belirledi. Kapalı alt, VIP ve Özel VIP tribünlerinin satışlarının tadilat nedeniyle daha sonra açıklanacağı belirtildi.



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