20 Haziran 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Maestro Ukrayna'dan

Maestro Ukrayna'dan
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Sapunaru ve Lopes’i alan Horoz, rotasını ’ya çevirdi. Yeşil-siyahlıların, Kiev’in 29 yaşındaki milli yıldızı için görüşmelerine başladığı öğrenildi.

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden Denizlispor, transferin en hareketli kulübü olarak dikkatleri üzerine çekti. Horoz, 'dan sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru ile resmi sözleşme imzalarken, aradığı 10 numarayı da 'da buldu. Ege ekibi son olarak son olarak Dynamo Kiev'de forma giyen Denys Harmash'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Forvet arkasında oyun kurucu görevini üstlenen 29 yaşındaki maestro için Ukrayna deviyle görüşmelere başlandığı öğrenildi. 10 yıldır Dynamo'da oynayan Harmash'ın 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Milli formayı 30 kez giyen tecrübeli 2 kez de ağları sarstı. Geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.

15 TRANSFER GEREKiYOR

Denizlispor Teknik Direktörü , takviye çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü söyledi. Süper Lig'de korkulu rüya görmemek için 15 transfere ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yücel İldiz, "Geçen sezonki iskelet kadromuzdan sadece 8 oyuncu kaldı. O nedenle bizim 14 ya da 15 yeni futbolcuyu takıma kazandırmamız lazım. 1 Temmuz'da başlayacağımız yeni sezon hazırlıklarına kadar transferin en az yüzde 60'ını bitirmeyi amaçlıyoruz. İyi bir kadro kuracağımıza inanıyorum. Yönetim, çok ciddi bir şekilde çalışıyor, ben de her konuda yardımcı oluyorum" dedi.
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