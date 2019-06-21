Denizli’de çifte bomba
Sapunaru ve Lopes’le transferi açan Denizlispor, Erzurum’un Nijeryalı yıldızı Eduok ile Hatayspor’da 6 gol, 7 asistle parlayan Caner Bağ’la da imza aşamasına geldi
Kayseri'den sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'yı alan ligin yeni ekibi Denizlispor'un Erzurumspor'dan Eduok ve Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ'la da el sıkıştığı öğrenildi. Horoz'un, iki oyuncuyla da birkaç gün içinde imzayı atacağı bildirildi. 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Eduok, devre arasında Kasımpaşa'dan Dadaş'a transfer olmuştu. Kontratı 2020'de bitecek genç futbolcu, sezonu 38 maçta 10 gol, 6 asistle tamamladı. Hatayspor'un yıldız ismi Caner'in kontratı ise gelecek hafta bitiyor. 28 yaşındaki orta saha, 42 maçta 6 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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