20 Haziran 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Tiago Lopes Denizlispor'da

Tiago Lopes Denizlispor'da
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019

Yukatel , geçtiğimiz sezon ’da forma giyen Portekizli oyuncu 2 yıllık ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı ekip bugün gerçekleştirdiği imza töreni ile 30 yaşındaki Lopes'i renklerine bağladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen Lopes'in imza törenine, Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat katıldı. Defans-sağ bek oynayan Lopes geçtiğimiz sezon 'de forması ile 30 karşılaşmaya çıkarken, gol şansı bulamadı.

İmza töreni sonrası konuşan Lopez, Denizlispor'un renklerini çok beğendiğini, takımda elinden geleni yapacağını ve yeşil-siyahlı forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini vurguladı. Lopez takımda çok çalışacağını da sözlerine ekledi.

"Mücadeleyi seven ve başarılı bir oyuncu"

Fırat ise yaptığı konuşmada, Lopez'in Süper Lig'i tanıyan bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Mücadeleyi seven ve başarılı bir oyuncu... Uzun bir süredir görüşüyorduk ve nihayet bugün neticelendirdik. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İki yol boyunca takımımız için başarıdan başarıya koşacak. İnşallah çizdiğimiz hedeflere katkı sağlayacak" dedi.

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