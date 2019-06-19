21 Haziran 2019, Cuma

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan transfer şov

Denizlispor'dan transfer şov
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2019

’dan Rumen stoper Sapunaru’yu alan Horoz, yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Lopes’i de 2 yıllığına kadrosuna kattı.

'in yeni ekibi , transferde şov yapmaya başladı. Başkan Ali Çetin'in 1 Temmuz'daki kampa kadar 4 sözü verdiği Ege ekibi, önceki gün 'un Rumen stoperi Sapunaru'yu kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Yeşil-siyahlılar dün de yine aynı takımdan Portekizli sağ bek 'le 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

İki sezondur Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Tiago Lopes, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı, Kayserispor'da oynadığı iki sezonda toplam 66 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta ter döken Lopes, 1 de asiste imza attı.
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