21 Haziran 2019, Cuma
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TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
İki sezondur Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Tiago Lopes, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı, Kayserispor'da oynadığı iki sezonda toplam 66 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta ter döken Lopes, 1 de asiste imza attı.
Denizlispor'dan transfer şov
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Kayserispor’dan Rumen stoper Sapunaru’yu alan Horoz, yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Lopes’i de 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde şov yapmaya başladı. Başkan Ali Çetin'in 1 Temmuz'daki kampa kadar 4 transfer sözü verdiği Ege ekibi, önceki gün Kayserispor'un Rumen stoperi Sapunaru'yu kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Yeşil-siyahlılar dün de yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Tiago Lopes'le 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
İki sezondur Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Tiago Lopes, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı, Kayserispor'da oynadığı iki sezonda toplam 66 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta ter döken Lopes, 1 de asiste imza attı.
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