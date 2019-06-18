20 Haziran 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Lopes bereketi

Denizlispor'da Lopes bereketi
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Dış transferde ilk imzasını Kayserisporlu stoper Cristian Sapunaru'ya attıran , defansta görev yapan ve 'le de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yeşil-siyahlıların sağ bekte forma giyen iki oyuncuyla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon forması giyen Portekizli 'le uzun süredir temas halinde olan yeşil-siyahlı yönetim oyuncuyu kente davet etti. Son bir görüşmenin ardından 30 yaşındaki Tiago Lopes'in resmen Denizlisporlu olacağı kaydedildi. Akhisarspor'da görev yapan diğer Portekizli 32 yaşındaki transferinde de önemli yol katedildi. Miguel Lopes, sağ bek mevkisinin yanı sıra kanatlarda ve defansın solunda da görev yapabiliyor.

PAZDAN OLMADI

1 Temmuz'da başlayacak kampa kadar en az 4 yeni ismi takıma kazandırmayı amaçlayan yönetim, Ankaragücü'nde oynayan stoper Michal Pazdan'la görüştü. Ancak kurmaylar Polonyalı futbolcuyla anlaşamadı. İç transferde de hareketli günler geçiren Ege temsilcisi, Faslı orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yi henüz ikna edemedi. Aissati'nin yeni sözleşme için istediği rakamın 500 bin Euro olduğu vurgulandı.

çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Nevzat Yakı, "Bu zamana kadar birçok ismi 'ye getirip imza attırabilirdik. Ancak en iyilerini, en iyi ücrete almak için mesai harcıyoruz. Zaten transfer komitemizin görüştüğü birçok oyuncu var. Geç kalmamızın sebebi en iyi isimleri 'a kazandırmak. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bir hafta, 10 gün içinde takımımız da yavaş yavaş şekillenmeye başlayacaktır" diye konuştu.

Denizlispor Sapunaru'yu aldı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor transferde atakta Denizlispor transferde atakta
Maestro Ukrayna'dan Maestro Ukrayna'dan
Denizlispor'dan transfer açıklaması Denizlispor'dan transfer açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör