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Denizlispor Sapunaru’yu aldı
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları patlatmaya başladı.
Başkan Ali Çetin, 1 Temmuz'daki kampa kadar en az 4 transfer sözünü verirken, bu isimler de netleşti. Horoz, ilk transferini Kayserispor'dan 35 yaşındaki Rumen stoper Sapunaru'yla yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık imza atıldı. Yine Kayserispor'un 30 yaşındaki Portekizli sağ beki Lopes'le de imza aşamasına gelindi.
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