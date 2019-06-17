19 Haziran 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor Sapunaru’yu aldı

Denizlispor Sapunaru’yu aldı
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019

'in yeni ekibi Denizlispor, transferde bombaları patlatmaya başladı.

Başkan Ali Çetin, 1 Temmuz'daki kampa kadar en az 4 sözünü verirken, bu isimler de netleşti. Horoz, ilk transferini 'dan 35 yaşındaki Rumen stoper Sapunaru'yla yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık imza atıldı. Yine Kayserispor'un 30 yaşındaki Portekizli sağ beki Lopes'le de imza aşamasına gelindi.
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