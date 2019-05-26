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Denizli’de ilk yolcu belli
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Konyaspor’dan kiraladıkları Abdülkerim Bardakçı’yı transfer edemeyeceklerini açıkladı.
Başkan Çetin, "Abdülkerim'i keşke alabilsek ama bonservisine ve kendisine para verecek bütçemiz yok. Kulübü batırmaya gelmedik. Yeni sezonda kulübü borçlandırmak istemiyoruz" diye konuştu.
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