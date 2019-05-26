19 Eylül 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizli’de ilk yolcu belli

Denizli’de ilk yolcu belli
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, ’dan kiraladıkları Abdülkerim Bardakçı’yı transfer edemeyeceklerini açıkladı.

Başkan Çetin, "Abdülkerim'i keşke alabilsek ama bonservisine ve kendisine para verecek bütçemiz yok. Kulübü batırmaya gelmedik. Yeni sezonda kulübü borçlandırmak istemiyoruz" diye konuştu.

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