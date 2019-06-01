19 Eylül 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor Yusuf Erdoğan'ı istiyor

Denizlispor Yusuf Erdoğan'ı istiyor
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 01.06.2019

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden Denizlispor çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Akhisarsporlu kanat oyuncusu Güray Vural ve Kayserisporlu sağ bek Tiago Lopes ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlıların küme düşen 'dan 'ı istediği bildirildi. 'de güçlü bir kadro kurmayı planlayan yönetimin Yusuf'la yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı bildirildi. Küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda tecrübeli kanat oyuncusunun yeni sezonda Denizlispor forması giyeceği vurgulandı.
Futbolculuk kariyerine Araklıspor'da başlayan 26 yaşındaki Yusuf, 1461 Trabzon, ve Bursaspor formalarını terletti. Geçen sezon Bursaspor'da 26 lig maçına çıkıp 1 gol atan oyuncu U21 'nda da top koşturdu. İç çalışmalarını da sürdüren Ege ekibinde İsmail Aissaiti ile henüz anlaşma sağlanamadı. Yönetimin sözleşme için yıllık 400 bin euro teklif ettiği Aissaiti'nin 500 bin euro istediği, pazarlığın devam ettiği belirtildi. Denizlispor ile bu sezon 33 maça çıkan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu: 4. hafta yaşananlar ortada Ahmet Ağaoğlu: 4. hafta yaşananlar ortada
Ahmet Ağaoğlu: 4. hafta yaşananlar ortada Ahmet Ağaoğlu: 4. hafta yaşananlar ortada
Denizlispor'da Kayserispor mesaisi sürdü Denizlispor'da Kayserispor mesaisi sürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör