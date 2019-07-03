03 Temmuz 2019, Çarşamba

COPA AMERİCA 2019

Copa America'da ilk finalist Brezilya

Copa America'da ilk finalist Brezilya
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 03.07.2019

'da 'i 2-0 mağlup eden ev sahibi , finale çıkan ilk takım oldu.

46'ncı 'nın yarı finalinde, ile turnuvanın ev sahibi karşı karşıya geldi. kentinde bulunan Mineirao Stadı'ndaki karşılaşmada Sambacılar, 19'uncu dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla biten mücadelenin ikinci yarısında Brezilya, 71'inci dakikada Roberto Firmino'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin'i saf dışı bırakan Brezilya, finale adını yazdırdı.



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