29 Haziran 2019, Cumartesi

COPA AMERİCA 2019

Copa America'da Şili yarı finalde

COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 29.06.2019

'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede , 'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi.

'nın kentindeki Corinthians Stadı'ndaki çeyrek final karşılaşmasında, ile karşı karşıya geldi. Şili'de Beşiktaşlı ile Fenerbahçeli da forma giydi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatmalarda iki takım gol bulamayınca, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Şili, yarı finale yükselen taraf oldu.

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