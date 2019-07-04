04 Temmuz 2019, Perşembe

COPA AMERİCA 2019

Messi’ye hüsran Brezilya finalde

Messi’ye hüsran Brezilya finalde
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 04.07.2019

COPA America yarı finalinde Brezilya, Arjantin'i Jesus ve Firmino'nun golleriyle 2-0 yenerek finale çıktı. , Arjantin ile bir turnuvadan daha boynu bükük ayrılırken maç sonu tepkiliydi. 32'lik yıldız, "Hiçbir pozisyonda VAR'a bakılmadı" diye konuştu.
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