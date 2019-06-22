22 Haziran 2019, Cumartesi

COPA AMERİCA 2019

Şili çeyrek finali garantiledi

Şili çeyrek finali garantiledi
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) C Grubu maçında , Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

'da düzenlenen 46. 'nın C Grubu ikinci maçında ile Ekvador karşılaştı.

Salvador kentindeki Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve biletini aldı. Şili'nin golleri 8. dakikada Jose Pedro Fuenzalida ve 51. dakikada 'den gelirken, Ekvador'un golünü ise 26. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı ile Fenerbahçeli , 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada bugün, A Grubu üçüncü maçlarında Peru ile Brezilya ve Bolivya ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

C Grubu'nda puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
1Şili220061+56
2Uruguay211062+44
3Japonya201126−41
4Ekvador200216−50



Kaynak: AA
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